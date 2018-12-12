Напавший на Путина Порошенко получил сдачи от Кремля

Президент Украины назвал керченский инцидент актом агрессии и "войной"

В Кремле не согласны с оценкой президента Украины Петра Порошенко провокации в Керченском проливе и подчеркнули, что речь идет о грубом нарушении государственной границы России.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в эфире американского телеканала Fox News охарактеризовал керченский инцидент как "акт агрессии" и заявил о начале "войны" с Россией.

"Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - сообщил Порошенко, при этом официально Киев никому войну не объявлял.

Спикер Кремля Дмитрий Песков после слов украинского лидера добавил, что подобным образом Киев стремится добиться внутриэлекторальных целей, используя образ врага – России, передает РИА Новости.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" - за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка арестованы до 25 января. На данный момент они содержатся в московском СИЗО.