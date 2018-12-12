Травящим онкобольных соседей Песков посоветовал почитать про рак

История семьи, которую соседи вытравили из квартиры в Москве из-за опасений заразиться раком, нашла отклик в Кремле

Кремль сожалеет в связи с резонансной историей о выселении семьи с онкобольными детьми из квартиры в Москве. Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что администрация президента России не занимается разрешением подобных вопросов.

Пресс-секретарь Владимира Путина посоветовал соседям, которые травили семью из-за опасений заразиться раком, почитать об онкозаболеваниях и ознакомиться с минимальной информацией на эту тему.

"Это, безусловно, достаточно резонансная новость… <…> В целом, конечно, мы это комментировать не можем, это не наш вопрос", - цитирует его "Интерфакс".

Ранее семья с онкобольными детьми подверглась травле со стороны соседей в Москве. Одна из жительниц дома считает, что такие дети могут быть заразными и представляют опасность для окружающих. Женщина собирала подписи, чтобы выселить "заразных", и расклеивала "предупреждения". Позже оказалось, что она также верит в НЛО.

На сторону маленьких пациентов ранее встала прокуратура. Надзорный орган усмотрел дискриминацию группы лиц по признаку заболевания. В настоящее время проводится проверка.

В среду стало известно, что затравленная семья покинула дом в Москве. В фонде "Подари жизнь", который снимал квартиру, отвергли информацию, что решение уехать было принято из-за поведения жильцов.

Онкологические заболевания не передаются воздушно-капельным путем. Онокобольные носят медицинские макси, но делают они это для того, чтобы уберечь себя от инфекций, поскольку их иммунитет сильно ослаблен.