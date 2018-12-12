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Годовалого ребенка жестоко убили в подмосковном Пушкино

13:16
  • среда
  • 12 декабря 2018

Мальчик проживал с матерью и ее сожителем, семья была неблагополучной

В подмосковном Пушкино произошло убийство годовалого мальчика. Ребенок проживал с матерью и ее сожителем. Семья характеризовалась как отрицательная и неблагополучная.

Малыша с гематомами и ссадинами по всему телу обнаружили 11 декабря в одной из квартир города. О том, что происходило в тот день рассказали соседи, передает агентство "Москва". 

"Накануне произошедшего из квартиры, в которой проживал мальчик вместе с матерью и ее сожителем, доносился шум, детский плач и крики", - сообщили жильцы дома.

На данный момент следователи допрашивают мать мальчика, ее сожителя и соседей. С места преступления изъята детская одежда с пятнами крови. Для установления точной причины смерти малыша назначена судебно-медицинская экспертиза.  

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