Москвич расчленил мать и спрятал на балконе

Часть останков обнаружили ранее в ноябре в парке 850-летия Москвы

В Москве задержан 31-летний местный житель, который на почве бытового конфликта расчленил свою 52-летнюю мать и спрятал части ее тела в разных частях столицы.

Во время допроса подозреваемый рассказал, что испугался содеянного, а после чего решил разрезать тело матери на куски. Одну часть он спрятал в парке 850-летия Москвы. Останки обнаружили в трех черных пакетах 25 ноября. В первом лежали предплечье, стопа и голень, во втором пакете – голова, в третьем - стопа, голень, носок, трусы и фрагмент живота и плечевая кость. Оставшуюся часть тела матери убийца хранил на балконе.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчина ранее был неоднократно судим, пишет агентство "Москва".