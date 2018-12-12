Путин приказал обеспечить ежегодную материальную помощь ветеранам

Президент недоволен, что День Победы сопровождают акции "под отчет"
Единовременную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны нужно оказывать ежегодно, а не только к юбилейным датам. Об этом заявил Владимир Путин.
"Власти на местах должны знать нужды каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке. На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны", - заявил президент на заседании комитета по организации торжеств к 9 мая.
Президент призвал ответственно подойти к подготовке мероприятий к 75-й годовщине Победы, передает "ТВ Центр". Память павших при защите Отечества должна быть увековечена, для чего предлагается сформировать специальную комиссию. Путин подчеркнул, что военно-историческое наследие необходимо сохранять и делать это без формализма.
"К подготовке всех так или иначе связанных с 75-летием мероприятий нужно подходить ответственно, творчески и, конечно, искренне. Недопустимо, чтобы День Победы, саму историю Великой Отечественной войны сопровождали акции "под отчет", связанные с какими-то формальными вопросами. Святые для людей символы следует оградить от формализма и пошлости", - сказал Путин.
Президент в своем выступлении также потребовал активнее использовать социальные сети в работе с молодежью при подготовке к годовщине.
Глава государства положительно отозвался об идее министра культуры Владимира Мединского создать отдельную рабочую группу, которая займется медийным освещением праздничных мероприятий. Путин назвал предложение интересным проектом и пообещал обсудить эту тему позднее.
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