Собянин рассказал о доходах туристической отрасли Москвы

Мэр Москвы открыл новый отель Radisson Blu на Олимпийском проспекте

Москва туристическая! Рядом со стадионом "Олимпийский" открылся новый пятизвездочный отель Radisson Blu Olympiysky. Здесь более 400 номеров и всё для удобства гостей нашего города. Особенно это актуально в преддверии новогодних и рождественских праздников. Новую гостиницу посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

За два с половиной года долгострой на Самарской улице недалеко от спорткомплекса Олимпийский превратился в пятизвездочную гостиницу. 34 этажа и 70 тысяч квадратных метров для гостей города. Несмотря на то, что в столице широкая сеть отелей разных классов, каждая новая гостиница - это особая статья дохода не только для бизнеса, но и городского бюджета. Такой взаимовыгодный проект, в первую очередь зависящий от туристической привлекательности города.

"В Москве за последние годы было запущено, возведено, построено более 50 гостиничных комплексов разных уровней. И в настоящее время строится и проектируется еще около 30 гостиниц, которые будут введены в ближайшие два-три года. Такой гостиничный бум не случаен. За восемь лет количество туристов в Москве благодаря обустройству города выросло почти в два раза", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

К концу года эксперты отрасли ожидают небывалую для Москвы отметку - в 23,5 миллиона туристов, отмечает "ТВ Центр". Это на 9% больше, чем в прошлом. Городские экономисты их уже называют кормильцами городского бюджета. Москва полноправно вошла во все международные туристические рейтинги. Большую роль в этом сыграли многочисленные городские праздники и фестивали, которые привлекают миллионы людей. Один только фестиваль "Московские сезоны" привлек в этом году около 60 миллионов человек. Дополнительный приток туристов в этом году был за счет чемпионата мира по футболу.

"Хотим поблагодарить вас за комплекс мероприятий в рамках "Московских сезонов". Действительно, это выравнивает сезонность в Москве. Мы уверены, что эти мероприятия, фестивали, праздники будут продолжаться в следующем году. И московские гостиницы будут приближаться к стопроцентной загрузке. 365 дней в году", - прокомментировал эксперт в области гостиничного бизнеса Константин Горяинов.

А инвесторы не боятся вкладывать деньги в проекты, которые долго окупаются.

"И, конечно, для города это чрезвычайно выгодная история. Доходы городского бюджета от турбизнеса тоже рекордные. Только эти доходы уже позволяют, например, реализовать в полном объеме программу реновации в Москве, крупнейшую в мире. Так что это взаимовыгодный бизнес и для города, и тех, кто занимается туризмом, гостиничным бизнесом. Хотел поблагодарить инвесторов за такую серьезную работу", - сказал Собянин.

Только в этом году доходы столичного бюджета от туризма и городских праздников составит 112 миллиардов рублей. Сумма небывалая. На эти деньги можно построить целую ветку метро. Этих же средств хватит на целый год финансирования строительства новых домов по программе реновации.

Екатерина Гоголева, Александр Савин, Владимир Черных, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".