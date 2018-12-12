Журналист "ТВ Центра" получила награду за трогательный репортаж

Репортаж о забытых зверях-актерах занял первое место на конкурсе лучших журналистских материалов об экологии

Авторы лучших проектов, а также журналистских материалов об экологии получили награды правительства Москвы.

Среди лауреатов был и специальный корреспондент телеканала "ТВ Центр" Ольга Стрельцова. Её репортаж о единственной в России кинозверобазе в Леоново занял первое место. Речь шла о заброшенном приюте для животных, которые когда-то снимались в популярных фильмах, но теперь оказались, по сути, никому ненужными.

Проблемой зверофермы тогда заинтересовались и московские власти.