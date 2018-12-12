Группа Serebro спародировала Кокорина и Мамаева

Девушки прошлись по значимым инфоповодам уходящего года

Российская группа Serebro выпустила клип на песню "Пятница", в котором спародировала футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По сюжету спортсмены замечают сидящего рядом азиата, похожего на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака, но внезапно к парням подсаживаются девушки и разряжают обстановку.

Кроме скандальных футболистовЮ в клипе есть отсылки на инцидент в британском Солсбери и челлендж Skibidi группы Little Big, пишут "Дни.ру".

Ранее группа Serebro сообщила, что прекратит свое существование в нынешнем составе в начале 2019 года. Девушки займутся сольной карьерой, а в группу возьмут трех новых девушек.