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Тела двух мужчин нашли в туалете паркинга в Москве

14:26
  • среда
  • 12 декабря 2018

Признаков насильственной смерти не зафиксировано

На территории подземного паркинга на севере Москвы обнаружили тела двух мужчин в возрасте 38 и 32 лет. Следователи при визуальном осмотре тел не зафиксировали признаков насильственной смерти.

Их тела нашли утром 12 декабря в туалетной комнате парковки жилого дома по улице Базовская, сообщает агентство "Москва". 

По данному факту начата доследственная проверка. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Источник РЕН.тв утверждает, что мужчины могли скончаться от передозировки.

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