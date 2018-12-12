Тела двух мужчин нашли в туалете паркинга в Москве

Признаков насильственной смерти не зафиксировано

На территории подземного паркинга на севере Москвы обнаружили тела двух мужчин в возрасте 38 и 32 лет. Следователи при визуальном осмотре тел не зафиксировали признаков насильственной смерти.

Их тела нашли утром 12 декабря в туалетной комнате парковки жилого дома по улице Базовская, сообщает агентство "Москва".

По данному факту начата доследственная проверка. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Источник РЕН.тв утверждает, что мужчины могли скончаться от передозировки.