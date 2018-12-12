Москва за месяц похоронит Киев

Месяц российской энергетической блокады - и Украины не будет

России не составит труда сделать так, чтобы Украина "закончилась" через месяц. Об этом рассказал руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай, комментируя возможность энергетической блокады Украины.

"Мы можем это сделать. Это не моя компетенция – сделаем или не сделаем, это у нас командование решает", - приводит его слова "ПолитНавигатор".

Бородай также рассказал, что киевские власти безвозвратно потеряли Донбасс и Крым, а верхушка страны погрязла в коррупции.

Ранее представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов отметил, что наша страна обеспечит ЛНР электроэнергией. Ранее поставки электричества в самопровозглашенную республику прекратил Киев. Это решение, по мнению экспертов, ставит крест на реинтеграции региона.