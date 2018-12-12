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"Миссис Москва" изменила внешность из-за унижений

15:34
  • среда
  • 12 декабря 2018

Московская красавица подверглась травле из-за фотографии на Евромайдане в Киеве

Победительница конкурса "Миссис Москва - 2018" 35-летняя Екатерина Лифшиц стала жертвой интернет-травли.

 

Ранее в Сети появилась фотография, где Лифшиц позирует на фоне сгоревшего киевского Дома профсоюзов. Пользователи соцсетей обвинили женщину в участии в киевских событиях 2014 года. Некоторые выразили сомнение в честности проводимого конкурса.

Лифшиц не выдержала травли и решила изменить свою внешность – "Миссис Москва" стала брюнеткой и перестала красится, пишет "Комсомольская правда".

Муж Екатерины Евгений Лифшиц рассказал, что его супруга приехала в Киев уже после госпереворота и для того, чтобы повидаться с родителями, сообщает ФАН. Травлю в интернете он объяснил злостью и завистью среди участниц.

"Нападения в Интернете - это даже не спланированная, это заказная история. 80% негативных комментариев, которые Екатерина получает, написаны с фейковых аккаунтов <…> Живых людей за этими комментариями нет", - резюмировал Лифшиц.

3 декабря в Москве прошел ежегодный конкурс среди самых красивых мам столицы. Победу одержала 35-летняя мать мальчиков-двойняшек Екатерина Лифшиц.

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