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США начнут Третью мировую с блокады Калининграда

15:47
  • среда
  • 12 декабря 2018

Эксперт просчитал шаги НАТО перед началом большого конфликта

Военные из США делают очень опасные заявления, утверждает директор Музея войск ПВО в России Юрий Кнуров. Так он прокомментировал слова командующего вторым американским флотом Эндрю Льюиса, рассказавшего о варианте блокирования Калининградской области.

"С моря — авианосцами. А с земли блокирует польская армия. Таким образом Калининград оказывается в блокаде, подобной ленинградской. То же самое, взрывается Крымский мост и блокируется Крым, с одной стороны украинской армией, с другой — кораблями флота НАТО. Это провокационные заявления, призывающие фактически к началу Третьей мировой войны. Это крайне опасно", – отметил Кнуров.

Кроме того, он считает опасными планы США по созданию военной базы в Польше, где есть небольшой коридор. Там планируется создать мощнейшую базу, которую можно было бы использовать для нанесения удара по Белоруссии и Калининграду. После этого целью становится территория России, говорится на YouTube-канале блогера Юрия Котенка.

"Размещать войска на территории Прибалтики и наносить удар по территории Псковской области. Плацдарм такой нехороший", – сказал специалист.

По его словам, такие действия могут ненамеренно привести к ограниченной ядерной войне, а затем ко "всеобщей войне".

Ранее бывший командующий Королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст заявил, что ситуация в мире похожа на ту, что сложилась перед началом Первой мировой войны. По его словам, в первую очередь, это связано с напряженными отношениями с Россией, а также происходящим на Украине. Кроме того, вызывают опасения действия НАТО в Черном море.

Также, в Совете Федерации прокомментировали информацию, согласно которой, Польша и США начали выбирать место для размещения американской военной базы на территории Республики. Член комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич отметил, что действия Варшавы опасны и экономически невыгодны. Кроме того, он подчеркнул, что в случае появления американского военного объекта на территории Польши он будет сразу же запланирован как цель для огневого поражения.

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