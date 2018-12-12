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Кокорин выйдет из СИЗО инвалидом

15:58
  • среда
  • 12 декабря 2018

Защита футболиста утверждает, что без тренировок он вскоре не сможет ходить самостоятельно

Футболист Александр Кокорин может выйти из СИЗО калекой. С таким предупреждением выступил один из его адвокатов Андрей Ромашов.

По его словам, Кокорин незадолго до ареста перенес операцию на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Если он сейчас не начнет тренироваться, то уже в скором времени не сможет ходить без помощи костылей. Кроме того, утверждает Ромашов, у футболистов по-другому работает сердце, и без нагрузок "они потихоньку заканчивают".

"Если его изолировать, он может стать калекой", - подчеркнул адвокат в комментарии агентству ТАСС.

Накануне в Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали, что нападающий "Зенита" впал в легкую депрессию из-за нахождения в заключении. По началу он испытал ужас, однако сейчас все осознал.

Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в октябре этого года избили в центре Москвы водителя ведущей федерального телеканала, а после ввязались в драку с двумя крупными чиновниками. После задержания Тверской суд Москвы поместил обоих футболистов под стражу.

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