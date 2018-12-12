Зонд InSight "покрасовался" на фоне Марса

Зонд сделал первые селфи на поверхности Марса

Посадочный модуль InSight готовится к получению первых высококачественных фотографий с поверхности Марса. Это произойдет уже в самое ближайшее время. А пока аппарат прислал на Землю свое селфи – фотография состоит из 11 отдельных снимков, склеенных воедино.

Зонд снял себя с помощью своей "руки", на которой закреплена камера. Этот снимок поможет ученым определить место для исследовательской миссии, пишет РИА Новости.

Космический зонд InSight осуществил 26 ноября посадку на поверхность Красной планеты. Он пробудет на Марсе почти 730 дней. Аппарат поможет выяснить, из чего состоит Марс, как он был образован и как он эволюционирует.