В Сети появился компромат на жену Глушакова

Дарья нарушила ПДД

Адвокат жены футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин рассказал о новых обстоятельствах спора супругов. По его словам, защита игрока опубликовала в Сети информацию о нарушении Дарьи Глушаковой правил дорожного движения.

По его словам, это было сделано в ответ на действия Глушаковой. Она подала заявление в полицию на мужа за то, что тот якобы угрожает ей.

Жорин подчеркнул, что сторона футболиста явно хотела ответить, но "не придумала ничего лучше, чем выложить в интернет какое-то нарушение Дарьей правил дорожного движения", сообщает "Спорт-экспресс".

"Это очень смешно выглядит: может, они еще сфотографировали, как Дарья кинула бумажку мимо урны?", - сказал адвокат.

Ранее стало известно, что московская полиция проверит Глушакова после заявления его жены об угрозах убийством. От Дарьи требуют, чтобы она отозвала иск в рамках раздела имущества.

В октябре Никулинский суд Москвы арестовал счета футболиста, а 19 октября вынес решение, согласно которому он должен перечислять на содержание детей треть своего дохода.

Кроме того, сам Глушаков подал в заявление в полицию на Дарью. Он обвинил ее в мошенничестве.