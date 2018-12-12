ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сети появился компромат на жену Глушакова

16:25
  • среда
  • 12 декабря 2018

Дарья нарушила ПДД

Адвокат жены футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин рассказал о новых обстоятельствах спора супругов. По его словам, защита игрока опубликовала в Сети информацию о нарушении Дарьи Глушаковой правил дорожного движения.

По его словам, это было сделано в ответ на действия Глушаковой. Она подала заявление в полицию на мужа за то, что тот якобы угрожает ей.

Жорин подчеркнул, что сторона футболиста явно хотела ответить, но "не придумала ничего лучше, чем выложить в интернет какое-то нарушение Дарьей правил дорожного движения", сообщает "Спорт-экспресс".

"Это очень смешно выглядит: может, они еще сфотографировали, как Дарья кинула бумажку мимо урны?", - сказал адвокат.

Ранее стало известно, что московская полиция проверит Глушакова после заявления его жены об угрозах убийством. От Дарьи требуют, чтобы она отозвала иск в рамках раздела имущества.

В октябре Никулинский суд Москвы арестовал счета футболиста, а 19 октября вынес решение, согласно которому он должен перечислять на содержание детей треть своего дохода.

Кроме того, сам Глушаков подал в заявление в полицию на Дарью. Он обвинил ее в мошенничестве.

Главное сегодня
Дарья Глушкова
Дарья Глушкова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.