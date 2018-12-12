ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Потерявшая работу Собчак встретит Новый год с мамой

16:42
  • среда
  • 12 декабря 2018

Под бой курантов они собираются обняться и поздравить друг друга

Лишившаяся работы Ксения Собчак проведет новогоднюю ночь с мужем, ребенком и мамой. Об этом рассказала сама мать - сенатор Людмила Нарусова.

Нарусова сообщила, что в новогоднюю ночь они соберутся все вместе и под бой курантов обязательно обнимутся. После торжества Собчак с мужем, скорее всего, отправятся отдыхать в теплые страны. Возьмут ли они с собой сына Платона – неизвестно, но, по словам сенатора, она не против понянчиться с двухлетним внуком, пишет News.ru.

Сама Собчак ранее заявляла, что они с мужем не привыкли экономить на отдыхе. Однако сейчас звездной паре, видимо, придется немного затянуть пояса. Накануне стало известно, что Ксения Собчак уволилась с поста главного редактора журнала L'Officiel. Причину ухода она не назвала, заметив лишь, что "пришло время идти дальше".

Читайте также:
Главное сегодня
Ксения Собчак и Людмила Нарусова
Ксения Собчак и Людмила Нарусова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.