Потерявшая работу Собчак встретит Новый год с мамой

Под бой курантов они собираются обняться и поздравить друг друга

Лишившаяся работы Ксения Собчак проведет новогоднюю ночь с мужем, ребенком и мамой. Об этом рассказала сама мать - сенатор Людмила Нарусова.

Нарусова сообщила, что в новогоднюю ночь они соберутся все вместе и под бой курантов обязательно обнимутся. После торжества Собчак с мужем, скорее всего, отправятся отдыхать в теплые страны. Возьмут ли они с собой сына Платона – неизвестно, но, по словам сенатора, она не против понянчиться с двухлетним внуком, пишет News.ru.

Сама Собчак ранее заявляла, что они с мужем не привыкли экономить на отдыхе. Однако сейчас звездной паре, видимо, придется немного затянуть пояса. Накануне стало известно, что Ксения Собчак уволилась с поста главного редактора журнала L'Officiel. Причину ухода она не назвала, заметив лишь, что "пришло время идти дальше".