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"Гип-гип ура!": вдова Караченцова оправдалась за "веселые" поминки

17:06
  • среда
  • 12 декабря 2018

Вдову Караченцова осудили за крик "гип-гип-ура" на поминках супруга

Вдова Николая Караченцова оправдалась за выкрик "гип-гип ура!" на поминках по мужу. По ее словам, это было пожелание самого актера – он просил не плакать о нем, а наоборот – радоваться.

"Я рада, что, наконец, он летает, что у него не болит нога, не болят метастазы, не болит раковая опухоль, не болит ничего, он летает. Как же я могу не радоваться?" – сказала она в интервью "Пятому каналу".

Поминки артиста проходили 4 декабря. На мероприятии актриса "Ленкома" Инна Чурикова предположила, что актера убило пристрастие в курению.

Рак легкого у Николая Караченцова обнаружили в 2017 году.

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