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Гигантский НЛО попал на видео

17:48
  • среда
  • 12 декабря 2018

Объект оказался очень быстрым

Неизвестный объект исполинских размеров обнаружили пользователи интернета возле Солнца. Этот НЛО больше Земли во много раз.

Его обнаружили при помощи портала Helioviewer. Он был разработан с целью поиска внеземных летающих объектов в реальном времени.

Видео опубликовали блогеры с канала The Grimreefar в YouTube. Сам корабль напоминает гигантский стержень. Объект на огромной скорости пролетел мимо небесного светила и за несколько секунд умчался вдаль.

По мнению увидевших быстрый гигантский объект пользователей, таких огромных и настолько быстрых НЛО просто не может быть.

Накануне, 11 декабря, в Сети появилось видео взлета неизвестных объектов с Земли. Его засняли бортовые камеры МКС.

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