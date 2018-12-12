Роспотребнадзор занялся письмами Деду Морозу

Ведомство проводит тематическую "горячую линию" по случаю Нового года

Московское управление Роспотребнадзора проводит "горячую линии" по вопросам, связанным с новогодними каникулами, а также открыло сбор писем от детей Деду Морозу.

Как сообщает ТВЦ.ru, в приемной ведомства дети могут своей рукой написать письмо новогоднему волшебнику. Потом эти послания будут отправлены в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Прием писем проводится по адресу Графский переулок, дом 4, корпуса 2,3,4 с 9:00 до 18:00 (по пятницам - до 16:45) Акция будет действовать до 27 декабря.