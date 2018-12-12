Самые страшные и смешные мемы этого года

В этому году пользователи любили "похвастаться" своими успехами перед бизнесменом Илоном Маском и пугались Момо

Корпорация Google назвала самые популярные мемы уходящего года. Рейтинг основан на частотности тех или иных запросов в поисковике.

when the hot water was turned off.

HOW DO YOU LIKE IT, Elon Musk? pic.twitter.com/LcRVfkN01A — Born in USSR (@Madfox1983) 9 декабря 2018 г.

На первом месте – мем про американского предпринимателя Илона Маска. По Сети распространились многочисленные фотографии с шуточными изобретениями и подписью "Как тебе такое, Илон Маск?".

(It seems a joke) How Do You Like Kalashnikov's New Electric Car, Elon Musk? https://t.co/23iywVgQdg — Luis Riestra Delgado (@L_Riestra) 26 августа 2018 г.

Также в топ мемов попала шутка "Мышь крадется" ("Мыш кродеться"). Популярен и мем Момо (фотография с изображением страшной скульптуры девушки).