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Самые страшные и смешные мемы этого года

17:57
  • среда
  • 12 декабря 2018

В этому году пользователи любили "похвастаться" своими успехами перед бизнесменом Илоном Маском и пугались Момо

Корпорация Google назвала самые популярные мемы уходящего года. Рейтинг основан на частотности тех или иных запросов в поисковике.

На первом месте – мем про американского предпринимателя Илона Маска. По Сети распространились многочисленные фотографии с шуточными изобретениями и подписью "Как тебе такое, Илон Маск?".

Также в топ мемов попала шутка "Мышь крадется" ("Мыш кродеться"). Популярен и мем Момо (фотография с изображением страшной скульптуры девушки).

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