Фигуристка Туктамышева госпитализирована с воспалением

Из-за болезни спортсменка пропустит чемпионат мира в Саранске

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заболела перед чемпионатом России. Первенство стартует всего через неделю в Саранске.

В своем инстаграме спортсменка опубликовала градусник, который показывает температуру 38,5 градусов. "Подготовка к чемпионату идет полным ходом, класс", - с досадой написала она.

Из-за болезни Туктамышева пропустил чемпионат, сообщил ее тренер Алексей Мишин. По его словам, спортсменка госпитализирована на две недели с воспалением легких. При этом речи о снятии с соревнований пока нет идет, пишет РИА Новости.