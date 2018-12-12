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Фигуристка Туктамышева госпитализирована с воспалением

17:59
  • среда
  • 12 декабря 2018

Из-за болезни спортсменка пропустит чемпионат мира в Саранске

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заболела перед чемпионатом России. Первенство стартует всего через неделю в Саранске.

В своем инстаграме спортсменка опубликовала градусник, который показывает температуру 38,5 градусов. "Подготовка к чемпионату идет полным ходом, класс", - с досадой написала она.

Из-за болезни Туктамышева пропустил чемпионат, сообщил ее тренер Алексей Мишин. По его словам, спортсменка госпитализирована на две недели с воспалением легких. При этом речи о снятии с соревнований пока нет идет, пишет РИА Новости.

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