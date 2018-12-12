Путин заступился за инвалидов

Ущемление прав людей с ограниченными возможностями вызывает негативную реакцию общества, заявил президент

Владимир Путин пообещал правозащитникам и благотворительным организациям быть рядом и помогать в реализации их планов. Об этом глава государства сказал на церемонии вручения госпремий в среду.

По словам президента, благотворители и правозащитники делают общенациональное и общечеловеческое дело, связанное с конкретными людьми и их судьбами. Основана эта работа только на доверии, подчеркнул Путин.

В этом году лауреатом премии за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности стал председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, лауреатом госпремии за благотворительность - руководитель "Русфонда" Лев Амбиндер.

Амбиндер, получая награду, пожаловался на то, что Минздрав не поддержал идею фонда формировать базу потенциальных доноров костного мозга как на государственном уровне, так и силами некоммерческих организаций.

Государственные премии за достижения в области правозащиты и благотворительности учреждены в России в 2016 году. Одним из первых лауреатов стала основатель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Она получила награду за несколько недель до гибели в авиакатастрофе в Сочи.

В ходе церемонии Владимир Путин затронул вопрос прав инвалидов. Сейчас в России живет 12 миллионов людей с ограниченными возможностями и их интересы должны быть защищены. По словам главы государства, любая попытка дискредитировать инвалидов вызывает резкую и негативную реакцию общества.

"Сейчас мы приступаем к реализации новых национальных проектов, их главная задача, смысл в том, чтобы добиться позитивных перемен для каждого человека, а значит, развивая здравоохранение, образование, транспортную инфраструктуру, создавая новую благоустроенную среду для жизни в городских и сельских территориях, мы обязаны думать о людях с ограничениями по здоровью, учитывать их особые потребности", - приводит слова Путина агентство ТАСС.