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Известного российского хоккеиста ограбили на 16 миллионов рублей

18:58
  • среда
  • 12 декабря 2018

Бизнесмен обвиняется в хищении 16 миллионов рублей у хоккеиста Артюхина

Известного российского хоккеиста Евгения Артюхина, который в настоящее время выступает за московский клуб "Динамо", обокрали на 16 миллионов рублей. Как оказалось, его знакомый бизнесмен попросил у спортсмена эту сумму в долг якобы на развитие общего дела, однако возвращать деньги не собирался.

Артюхин подал заявление в полицию. И уже 11 декабря на востоке Москвы был найден подозреваемый. Он полностью признал свою вину. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", передает АГН "Москва".

 

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