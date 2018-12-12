Путин назвал Конституцию живым организмом

Российская Конституция является развивающимся правовым механизмом, а не закостенелой конструкцией

Памятная дата для нашей страны. В среду исполнилось 25 лет Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993-го года, когда был принят основной закон, по сути, началась современная история государства. Конституция заложила новые основы парламентаризма. Именно в этот день прошли первые выборы в Государственную Думу. Праздничные мероприятия по случаю юбилея развернулись во всех регионах страны.

Свой флешмоб, приуроченный к 25-летию Конституции, "Молодая гвардия" провела во всех регионах страны: от Владивостока до Калининграда. В Смоленской области бойцы Росгвардии развернули 10-метровый российский триколор.

В честь этого праздника по всей стране проходят тематические лекции, круглые столы и концерты. А школьникам, достигшим 14 лет, вручают первые паспорта.

Над текстом Конституции работала тысяча специалистов и экспертов, напоминает "ТВ Центр". В 1993-м главный документ для страны приняли по итогам всенародного референдума. С этого момента фактически начинается современная история новой России. Гарантом исполнения Конституции является президент. К нему глава Конституционного суда России Валерий Зорькин сегодня приходит не с пустыми руками.

За эти 25 лет их накопилось ни на одну такую толстенную книгу. Только за год Конституционный суд России рассматривает до 15 тысяч спорных вопросов. Работа сложная и кропотливая, подчеркивает президент, поздравляя Валерия Зорькина с юбилеем главного документа страны.

"Сегодня не обычный день Конституции, сегодня юбилейная дата - 25-летие принятия основного закона страны. На плечах Конституционного суда особая ответственность за соблюдение этого важнейшего правового акта. Я хочу поблагодарить вас и весь состав Конституционного суда, поблагодарить за работу, которую вы проводите", - заявил Путин.

"Спасибо большое, Владимир Владимирович. Мы, конечно, помним, что в Конституции есть не только Конституционный суд, но есть и гарант Конституции и другие власти. И поэтому мы понимаем, что наша задача не такая простая и заключается в том, чтобы вместе с другими властями обеспечить живую Конституцию, чтобы она не превратилась в пыльный документ. И я думаю, что это пока удавалось", - отметил Зорькин.

О роли Конституционного суда президент говорит и на торжественном приеме в Кремле. На него приглашены представители обеих палат парламента, политики и общественные деятели, к которым президент обращается, произнося приветственную речь. В ней и о задачах, что сейчас стоят перед страной, и о том, какую роль сыграла Конституция для сохранения страны.

"Новая Конституция стала решающем вкладом в преодолении жесткого политического кризиса и гражданского противостояния начала 90-х. Как документ прямого действия, она позволила избежать катастрофы территориального распада. Укрепила государственность и суверенитет нашей страны. Чем дальше события, предшествовавшие принятию нового закона, тем выше мы оцениваем его объединительную и созидательную роль. Текст Конституции не содержит пустых деклараций. Ее положения действующие, работающие. Однако это не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающейся механизм", - рассказал Путин.

Это вершина и фундамент российской правовой системы, добавляет президент. Но высшей ценностью Конституция провозглашает именно человека. И об этом не стоит забывать.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр", Москва.