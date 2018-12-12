Макрон ухватился за теракт в Страсбурге

Президент призвал не критиковать правительство Франции на фоне террористической атаки

Страсбургского террориста, устроившего накануне бойню около Рождественской ярмарки, ищет более 700 сотрудников полиции. По последним данным, трое погибли, ещё 13 ранены. Правоохранители арестовали 4 родственников нападавшего, личность которого быстро удалось установить - он числился в базах, как преступник со стажем и потенциальный террорист. Один из его братьев - сторонник радикальных салафитских идей. Тем временем Эмманюэль Макрон призвал политические силы Франции отказаться от споров на фоне теракта. "Желтые жилеты" призыв президента не услышали. По мнению митингующих, атака была инсценировкой властей, чтобы отвлечь внимание от протестов или вовсе запретить демонстрации.

Страсбург на осадном положении: закрыты новогодние шале, ясли, детские сады, школы тоже не работают. Преступник остается на свободе. Полиция патрулирует улицы. Утром в ходе спецоперации были задержаны несколько человек, которые могут быть причастны к трагедии. В их числе — брат террориста. По данным полиции, нападавшего зовут Шериф Шекатт, передает "ТВ Центр". Ему 29 лет, родился в Страсбурге. Числился в списке "С" - это база тех, кто может иметь связи с террористами. Прокурор Парижа рассказал о криминальном прошлом нападавшего.

"Он хорошо известен правоохранительным органам. Шекатт 27 раз привлекался к ответственности за совершенные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии", - сообщил прокурор Парижа Реми Эйтс.

Утром 11 декабря за несколько часов до нападения полицейские пришли к нему домой, чтобы задержать по делу о грабеже с покушением на убийство, но его не оказалось дома. Во время обыска в его жилище нашли гранаты. Судя по всему, в арсенале преступника было и несколько видов огнестрельного оружия.

Нападавший сделал 10-12 выстрелов из автоматического оружия. Дежурившие в центре военные открыли ответный огонь. Раненный в руку террорист успел сбежать, захватив такси.

В первые минуты поле трагедии полицейские рекомендовали прохожим искать себе укрытие в домах, кафе и ресторанах. Зрителей баскетбольного матча Евролиги не выпускали из стадиона. Чтобы поддержать раненных и почтить память погибших болельщики исполнили "Марсельезу".

Полиция приехала на место моментально. Но исторический центр Страсбурга - это узкие средневековые улочки. Не везде могут проехать и кареты "Скорой помощи". Медики вынуждены были бежать к пострадавшим. Информация о жертвах несколько раз менялись. По последним данным, три человека погибли, 14 получили ранения, семеро из них в критическом состоянии. Заседание Европарламента началось с минуты молчания.

"Это преступная атака против мира, против демократии, против нашего образа жизни. Реагировать надо, делая как раз обратное тому, что делают те, кто хочет нанести удар демократии: нужно идти вперед. Нельзя менять наши привычки. Вот почему вчера вечером мы продолжили работать на пленарном заседании. Сегодня мы здесь для того, чтобы идти дальше", - заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.

На поиски преступника брошены силы полиции и военных. Но правоохранители опасаются, что он уже успел покинуть страну и сейчас находится в Германии. На границе усилены меры безопасности. В Страсбурге объявлен траур.

Виктор Прокушев, Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".