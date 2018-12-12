Россия и Израиль договорились избегать ненужных жертв в Сирии

Израильские военные рассказали российской стороне о действиях в Сирии

В среду в российском Министерстве обороны прошла встреча представителей военного ведомства нашей с коллегами из Израиля. В ходе переговоров удалось скоординировать работу двух государств в Сирии, передает "ТВ Центр".

В частности, стороны обсудили обстановку в Арабской Республике, а также вопросы функционирования прямого канала связи между российской авиабазой "Хмеймим" и командным центром ВВС Израиля.

Это позволит предотвращать опасные инциденты, которые могут нести угрозу жизни нашим и израильским военнослужащим. Также договорились продолжить контакты на уровне военных ведомств.