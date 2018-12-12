ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мертвая рука Москвы дотянется до Трампа

19:32
  • среда
  • 12 декабря 2018

В США вспомнили о ракетном комплексе "Периметр"

Противостояние США и России выходит на новый уровень. Как пишет американский журнал The National Interest, есть кое-что, о чем нужно помнить хозяину Белого дома Дональду Трампу, когда он говорит о размещении ракет средней дальности на территории Европы.

Журналисты вспомнили о российском ракетном комплексе "Периметр", который получил на Западе название "Мертвая рука" за то, что способен автоматически нанести ответный ядерный удар.

Эта система была одной из самых серьезных угроз для США во времена холодной войны, но в перспективе комплекс может стать даже более смертоносным, отметило издание. Журнал также опроверг информацию о том, что "Периметр" уже не существует. Система работает, и это является проблемой для Вашингтона, пишет "Газета.Ru".

Об этом комплексе журнал вспомнил в связи с договором с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Вашингтон обвинил Москву в несоблюдении условий договора и решил выйти из него.

Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.