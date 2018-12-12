Мертвая рука Москвы дотянется до Трампа

В США вспомнили о ракетном комплексе "Периметр"

Противостояние США и России выходит на новый уровень. Как пишет американский журнал The National Interest, есть кое-что, о чем нужно помнить хозяину Белого дома Дональду Трампу, когда он говорит о размещении ракет средней дальности на территории Европы.

Журналисты вспомнили о российском ракетном комплексе "Периметр", который получил на Западе название "Мертвая рука" за то, что способен автоматически нанести ответный ядерный удар.

Эта система была одной из самых серьезных угроз для США во времена холодной войны, но в перспективе комплекс может стать даже более смертоносным, отметило издание. Журнал также опроверг информацию о том, что "Периметр" уже не существует. Система работает, и это является проблемой для Вашингтона, пишет "Газета.Ru".

Об этом комплексе журнал вспомнил в связи с договором с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Вашингтон обвинил Москву в несоблюдении условий договора и решил выйти из него.