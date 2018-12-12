Россиян научат уважать государство

В Госдуму внесли пакет законопроектов

В Госдуму внесли ряд законопроектов, запрещающих распространение материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к государству и обществу в интернете. Авторами документа стали члены Совета Федерации Андрей Клишас, Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин.

Один законопроект позволяет заблокировать ресурсы, которые распространяют такого рода информацию. Второй документ дополняет статью 20.1 Кодекса России об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство") частью 3. За распространение материалов "выражающих в неприличной форме явное неуважение" к обществу, государству и его символам, нарушителей ждет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Также Клишас, Бокова и Вяткин внесли в Госдуму пакет законопроектов о штрафах до миллиона рублей за распространение в СМИ и Сети заведомо недостоверной информации под видом правдивых сообщений, передает "Интерфакс".

По мнению парламентариев, недостоверная информация, в частности, может создавать угрозу жизни и здоровью граждан, может привести к массовому нарушению общественного порядка, а также общественной безопасности.

За нарушение запрета будет применяться административный штраф для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц сумма составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических - от 400 тысяч до миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.