В полицейский автомобиль в Назрани забросили гранату

Информация о погибших и раненых уточняется

В центре Назрани неизвестный бросил гранату в автомобиль, где находился полицейский патруль. Инцидент произошел в районе торгового центра "Ковчег".

По данным "Интерфакса", погибли двое силовиков. В то же время ТАСС сообщает, что в результате взрыва ранения получили два человека. Они получили множественные травмы и находятся в состоянии средней тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В конце ноября в Кабардино-Балкарии силовики расстреляли "Жигули" экстремистов, которые планировали убийства силовиков и бизнесменов.