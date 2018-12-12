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В полицейский автомобиль в Назрани забросили гранату

20:04
  • среда
  • 12 декабря 2018

Информация о погибших и раненых уточняется

В центре Назрани неизвестный бросил гранату в автомобиль, где находился полицейский патруль. Инцидент произошел в районе торгового центра "Ковчег".

По данным "Интерфакса", погибли двое силовиков. В то же время ТАСС сообщает, что в результате взрыва ранения получили два человека. Они получили множественные травмы и находятся в состоянии средней тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В конце ноября в Кабардино-Балкарии силовики расстреляли "Жигули" экстремистов, которые планировали убийства силовиков и бизнесменов.

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