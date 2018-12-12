Адвоката Трампа отправили в тюрьму

Суд в Нью-Йорке вынес приговор бывшему личному адвокату президента США Майклу Коэну

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн осужден на три года лишения свободы за нарушение законов избирательной кампании и ложные показания Конгрессу США. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее Майкл Коэн дал признательные показания в том, что лгал перед Конгрессом о бизнес-проекте будущего президента Трампа. Раньше он утверждал, что тот остановил переговоры о строительстве небоскрёба в Москве в июне 2016 года.

Кроме того, адвокат признался, что незаконно выплатил деньги за молчание двум женщинам, заявлявшим, что они состояли в связи с президентом США.