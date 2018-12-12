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Адвоката Трампа отправили в тюрьму

20:46
  • среда
  • 12 декабря 2018

Суд в Нью-Йорке вынес приговор бывшему личному адвокату президента США Майклу Коэну

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн осужден на три года лишения свободы за нарушение законов избирательной кампании и ложные показания Конгрессу США. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее Майкл Коэн дал признательные показания в том, что лгал перед Конгрессом о бизнес-проекте будущего президента Трампа. Раньше он утверждал, что тот остановил переговоры о строительстве небоскрёба в Москве в июне 2016 года.

Кроме того, адвокат признался, что незаконно выплатил деньги за молчание двум женщинам, заявлявшим, что они состояли в связи с президентом США.

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн
Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн
Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн
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