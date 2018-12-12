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Нетерпимого к русской попсе украинского моряка пощадили

21:23
  • среда
  • 12 декабря 2018

​Задержанный гражданин Украины приободрился

Начальство СИЗО "Матросская Тишина" пошло навстречу задержанному в Керченском проливе украинскому моряку Андрею Эйдеру. Теперь украинцу не придется слушать песни "Русского радио". Вместо него работает радиостанция "Европа плюс".

Об этом написала в своем Facebook адвокат Александра Маркова. Она посетила украинского моряка в СИЗО. Юрист отметила, что раненый в ногу в ходе задержания Эйдер передвигается без костылей. Однако при ходьбе он хромает. Один из осколков все еще не удален, но несмотря на это Эйдер "выглядит достаточно бодро".

Ранее находящиеся в СИЗО украинские моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко отправили на родину письма на русском языке. Они рассказали о нелегкой жизни за стенами следственного изолятора. В частности, задержанные пожаловались на "пытки" песнями "Русского радио".

Провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября. Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, нарушивших границу. На борту находились 24 украинских моряка. Из них трое получили ранения. Это Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока.

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