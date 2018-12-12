В Симферополе восстанавливают караимскую кенассу

Во всем мире осталось примерно 2,5 тысячи кераимов

В Симферополе идёт масштабная реконструкция кенассы - молитвенного дома караимов, одного из старейших и малочисленных народов не только Крыма, но и мира. Храм, построенный более 100 лет назад, нуждался в капитальном ремонте ещё при украинской власти, но приводить в порядок разрушающиеся здание никто не спешил. И только после воссоединения Крыма с Россией начались масштабные восстановительные работы.

Караимов не пускали в их обитель почти 80 лет. Не только в советские годы, но и при украинской власти. Кенассу передали общине только после воссоединения Крыма с Россией.

"В 2016 году состоялся съезд крымских караимов, на котором было принято решение делегатами от всех общин о создании здесь центра – не только религиозного, но и светского", - рассказал председатель Симферопольской караимской религиозной общины Дмитрий Полканов.

К этому времени храм и культурный центр были уже в аварийном состоянии. В кенассе, которую построили более 120 лет назад, протекла крыша, на фасаде осыпались элементы декора и штукатурка. Внутреннее убранство было уничтожено в 30 годах прошлого века.

В 36-м его передали под нужды радиоузла. Для организации его значительно перестроили. Балкон, на котором молились женщины и дети, превратился в обычную лестничную площадку с коридором. Единое пространство здание разбили на три этажа. А всю символику и элементы декора увезли и утратили.

Чтобы спасти памятник архитектуры, объект включили в федеральную программу развития Крыма. Два года назад началась реставрация. Первый этап завершен – кенассе вернули исторический вид.

На готическом фасаде из белоснежного камня теперь легко разглядеть мавританские узоры и художественные элементы с местным колоритом. Следующий этап – самый сложный - восстановление интерьера, о котором остались практически только воспоминания.

Интерьер восстанавливают по записям в архивных документах и рассказам старейшин караимов. Детали обсуждают с представителями общины. Этот масштабный проект по самым оптимистичным прогнозам реализуют к 2020 году. Внутри кенассы уже убрали лишние перегородки. Пространство разделят на две части. Наверху будет молельный зал, внизу – культурный центр.

Для исчезающего караимского народа - это вопрос выживания. Во всем мире их осталось примерно 2,5 тысячи человек. 600 из них живет в Крыму и просит внести их в реестр коренных малочисленных народов России. Это позволит рассчитывать на госпрограмму. И речь вовсе не о финансах, уверяют в общине, а в желании сохранить язык, традиции и культуру караимов.

Никита Васильев, Станислав Ильин, Максим Володин, "ТВ Центр", Симферополь, Республика Крым.