Мадуро предвидит свою смерть

Николас Мадуро обвинил советника президента США Джона Болтона в подготовке госпереворота

США разрабатывают планы по свержению и убийству Николаса Мадуро. Об этом рассказал сам венесуэльский лидер. Он обвинил в подготовке переворота помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

По словам Мадуро, для воплощения своих целей Болтон сохраняет контакты "с венесуэльскими ультраправыми". В частности, переворот готовит правительство президента Колумбии Ивана Дуке.

"Есть план, одобренный Джоном Болтоном, для обучения наемников, которые будут вводить в заблуждение наши вооруженные силы на границе, чтобы запутать общественное мнение и оправдать нападение на Венесуэлу", - сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы призвал Трампа перевернуть страницу истории стран, передает ТАСС. Он выразил надежду, что Каракас и Вашингтон когда-нибудь наладят уважительные отношения.

Покушение на Мадуро было совершено 4 августа, когда он выступал перед военными в Каракасе. К президентскому помосту были направлены начиненные взрывчаткой беспилотники, однако цели дроны не достигли.