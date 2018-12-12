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ЦСКА разгромил "Реал" и вылетел из еврокубков

22:48
  • среда
  • 12 декабря 2018

​Настроение испортил результат параллельного матча

Московский ЦСКА победил мадридский "Реал" в Испании со счетом 3:0. Встреча проходила в рамках шестого тура Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает ТВЦ.ru.

Голы забили Федор Чалов, Георгий Щенников и Арнор Сигурдссон. В первом тайме мадридцы создали несколько моментов у ворот Игоря Акинфеева. Но пробить вратаря армейцев они так и не смогли. Он сам выручал свои ворота, а однажды ему помогла перекладина. 

На 37-й минуте армейцы создали первый голевой момент у ворот Тибо Куртуа, который завершился голом. Чалов получил мяч на линии штрафной и пробил с левой ноги. Мяч влетел в левый угол ворот "Реала". Спустя шесть минут армейцы забили второй мяч. Марио Фернандеса вывели один на один справа. Он пробил, но Курута отбил мяч. Снаряд прилетел к Георгию Щенникову, который был точен на добивании - 2:0.

Во втором тайме армейцы продолжили играть на контратаках. Это привело к третьему голу в ворота Куртуа. Сигурдссон пробил с правой в левый угол ворот "Реала". Вратарь "сливочных" вновь был бессилен. 

В оставшееся время "Реал" так и не смог забить. Но вышел из группы с первого места. Вторую строчку заняла "Рома". Команда из Италии в последнем матче проиграла чешской "Виктории" со счетом 1:2. Этот результат не позволил ЦСКА выйти в плей-офф Лиги Европы. Причина в том, что армейцы уступили чешскому клубу в Москве в прошлом матче - 1:2.

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