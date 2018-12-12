Европа призвала аннулировать "Северный поток - 2"

Европарламент принял резолюцию против строительства "Северного потока – 2"

Европейский парламент выступил за аннулирование проекта "Северный поток - 2". Об этом говорится в принятой 12 декабря резолюции ведомства.

"Северный поток – 2" европейские чиновники назвали политическим проектом, "представляющем угрозу для европейской безопасности и для усилий по диверсификации источников снабжения энергией", передает ТАСС.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

США и Украина долгое время добиваются остановки этого проекта. По мнению Вашингтона, России следует перестать рассматривать поставки энергоносителей за рубеж как средство достижения своих целей.