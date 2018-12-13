Терезе Мэй дали год на посту премьера

Британский премьер сохранила пост после голосования о вотуме недоверия

Тереза Мэй удержалась на посту премьер-министра Великобритании. Накануне ей удалось заручиться поддержкой своих однопартийцев-консерваторов после того, как оппоненты инициировали голосование о вотуме недоверия.

Процедура проходила в Вестминстерском дворце и заняла порядка двух часов. Перед этим глава правительства выступила с обращением на Даунинг-стрит.

"Замена лидера Консервативной партии сейчас поставит будущее нашей страны под угрозу, создаст неопределенность, что мы не можем себе позволить. Новому лидеру придется продлить или даже отменить выполнение статьи 50 , что задержит или остановит Brexit А это не отвечает нашим национальным интересам", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По итогам тайного голосования премьера поддержало большинство фракции консерваторов, передает "ТВ Центр". Число сторонников лидера тори в Палате Общин приблизилось к двум сотням. Всего в голосовании принимали участие 317 депутатов.

Теперь Тереза Мэй как минимум в течение ближайшего года будет защищена от повторной процедуры по вотуму недоверия. Премьер заявила, что должна обеспечить Brexit, а её отставка будет играть на руку оппозиции. В обмен на поддержку она заверила сторонников, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих выборах, которые намечены на 2022 год.

В четверг Тереза Мэй снова направляется в Брюссель, чтобы добиться поблажек от ЕС по Brexit, но сделать это ей будет крайне сложно.