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Полет российских Ту-160 над Карибами попал на видео

09:29
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Российские самолеты приняли участие в совместных учениях в Венесуэле

Российские "Белые лебеди" около десяти часов летали над акваторией Карибского моря. Стратегические ракетоносцы Ту-160 принимают участие в совместных учениях в Венесуэле.

На отдельных этапах маршрута полет наших самолетов проходил с истребителями Су-30 и F-16 Национальной боливарианской военной авиации. Летчики двух стран отработали взаимодействие в воздухе. Как отмечают в российском военном ведомстве,  все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолет Ан-124 "Руслан" ВКС России прибыли в Венесуэлу в минувший понедельник, напоминает "ТВ Центр".

"Полет проходил штатно. Экипажи пролетели более восьми тысяч километров, при этом все задачи, которые были поставлены, выполнили в полном объеме. Никаких сложностей для экипажей не представлялось. Авиационная техника, по докладам летчиков, штатно все отработала. Это еще раз подтверждает надежность нашей авиационной техники", - заявил командующий Дальней авиации ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кабылаш.

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