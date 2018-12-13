В России запретили менять правила дорожного движения

МВД не будет инициировать никаких поправок, так как уже всех "замучило и запутало"

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) ввела мораторий на изменение правил дорожного движения. Запрет касается только МВД, право вносить поправки в ПДД остается за правительством и министерством транспорта.

"Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс", - сообщили "Газете.Ru" в министерстве внутренних дел.

В ГИБДД рассказали, что из-за часто меняющихся правил водители даже просят ввести специальный курс по изучению изменений в ПДД в автошколах.

Согласно последним изменениям в ПДД, водителям, пользующимся зимней шипованной резиной, разрешили ездить без специального знака "Шипы".