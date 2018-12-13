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Порошенко нелепо оправдался за нападение на Путина

08:24
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Президент Украины пояснил свои слова о войне с Россией

Петр Порошенко перед началом встречи с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе решил объяснить, что он имел в виду, когда в интервью американскому телеканалу допустил выпад в отношении Владимира Путина и России.
"Господин Путин, это война": Порошенко набросился на президента России

По словам украинского лидера, он лишь хотел подчеркнуть, что, по его мнению, ситуация в районе Керченского пролива является актом агрессии Москвы против Киева. "И реакция всего мира абсолютно ясная, что Россия находится в полной изоляции", - повторил заученную фразу Порошенко.

Когда же президента Незалежной спросили о последствиях, которые теперь ждут Россию со стороны ЕС, он ретировался. Порошенко молча развернулся и ушел вместе с Туском в закрытую для журналистов зону переговоров, пишет РИА Новости.

Ранее украинский президент высказал свою точку зрения на инцидент в Черном море с участием кораблей ВМСУ. "Господин Путин, это война", - заявил Порошенко. Но громкие слова главы Украины так и остались лишь словами, официального объявления войны со стороны Киева не было.

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