Трамп стал ближе к импичменту

Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы, его дело может стать отправной точкой для подготовки импичмента президенту США

Бывший адвокат Дональда Трампа получил тюремный срок. Накануне Майкла Коэна приговорили к трем годам лишения свободы за налоговые и финансовые махинации и за дачу Конгрессу ложных показаний, касающихся российского дела. Теперь в США всерьез обсуждают, не станет ли Трамп следующим? Из команды президента выбыло уже немало серьезных фигур. А список желающих занять престижные вакантные места не столь уж велик.

Девять пунктов обвинения. По всем вина признана доказанной. Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн отправляется за решётку на три года. Обвинения замечательны тем, что все имеют опосредованное отношение к самому Коэну. Главная цель - президент Трамп. Среди предъявленных судом Нью-Йорка пунктов - финансовые нарушения, в том числе в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. Коэн согласился со всеми пунктам обвинения, передает "ТВ Центр".

"Недавно президент написал в "Твиттере", что я слабый. И это правда, но по другой причине, не по той, которую он имел в виду. Это было потому, что я раз за разом чувствовал свое обязательство покрывать его грязные дела", - сказал Коэн.

Так и хочется спросить: а почему же ваша совесть проснулась только под угрозой тюрьмы, мистер Коэн? Вопрос риторический. Коэна, похоже, действительно "сломали". Ко всему прочему, ему вменили лжесвидетельство перед Конгрессом США. Больше полугода он отпирался, пока шли судебные заседания и допросы в комитетах Конгресса. Ну, и теперь Коэн говорит, что, мол, наконец, всё в его жизни наладилось. Отмучался.

"В это трудно поверить, но сегодня один из самых значимых дней моей жизни. Ирония кроется в том, что сегодня я возвращаю себе свою личную свободу. Я находился в личной и моральной несвободе с того рокового дня, когда я принял предложение о работе на известного магната недвижимости, чьей деловой хваткой я так сильно восхищался", - заявил бывший адвокат Трампа.

Восхищаясь Трампом, Коэн совершил два нарушения законодательства о финансировании избирательных кампаний и пять эпизодов уклонения от уплаты налогов. Но это рутинные пункты. Интереснее там, где замешана дама. "Сherсhez la femme!" - говорят французы, а американцы находят сразу двух. В деле фигурирует эпизод с незаконными выплатами Коэном отступных двум женщинам с пониженной социальной ответственностью. Они утверждают, что Коэн заплатил им 280 тысяч долларов на двоих за молчание об интимных связях с будущим президентом США. Экс-адвокат признал и этот эпизод. Больше того, он показал, что эти выплаты производились по указанию самого Трампа. Одна из этих женщин - порноактриса Сторми Дэниэлс - сама подавала в суд на президента. Но проиграла и её обязали выплатить Трампу судебные издержки в 292 тысячи долларов и еще одну тысячу штрафа. Однако теперь адвокат Дэниэлс почуял вкус победы.

"Он постоянно стремился унизить мою клиентку, пытаться запугать ее, назвать ее и меня лжецами. Это возмутительно. Он заслуживает каждый день 36-месячного срока, который он будет отбывать. И я также отмечу с большой иронией, что Майкл Коэн явится в федеральную тюрьму ровно через год после того, как мы подали дело от имени Сторми Дэниелс. Майкл Коэн будет приговорен сегодня. Следующим будет Дональд Трамп", - предвкушает Майкл Авенатти, адвокат Дэниэлс.

Вот именно в этом и дело. Копают под Трампа неприкрыто. И дело Коэна может стать отправной точкой для подготовки импичмента действующему президенту. Сам же Дональд Трамп заявил, что этой процедуры не боится, так как не чувствует за собой никакой вины. И добавил: если импичмент будет, то народ взбунтуется.

Сергей Псурцев, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".