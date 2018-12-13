В Венгрии приняли рабский закон

Тысячи людей в Будапеште вышли к зданию парламента

Парламент Венгрии одобрил поправки к так называемому закону о рабском труде под крики и свист оппозиции. Противники документа считают его неконституционным.

Закон подразумевает шестидневную рабочую неделю. Кроме того, теперь допустимое количество сверхурочных часов возрастает почти в половину - до 400 в год. А работодателям будет разрешено оплачивать переработку в течение трех лет. Такие изменения вывели на улицы Будапешта тысячи людей, передает "ТВ Центр".

У здания парламента митингующие выкрикивали антиправительственные лозунги, а также пытались штурмовать полицейский кордон. Толпу стражи порядка оттеснили, применив слезоточивый газ.