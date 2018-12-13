Губерниев закатил публичную истерику из-за нового допинг-скандала

Комментатор набросился на полицию Австрии

Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram сообщил, о новом допинг-скандале с участием сборной России по биатлону. Якобы перед стартом этапа Кубка мира в российскую команду пришла полиция Австрии. По его словам, правоохранители допросили не только тренеров и спортсменов, но даже массажистов.

"Предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление" - эмоционально написал комментатор (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - Прим.Ред.).

Журналист задается вопросом, почему обвинения предъявлены спустя почти два года. Губерниев убежден, что российские спортсмены переживают очередную волну международной травли. "За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции" - возмутился он.

Между тем в полиции Австрии ответили на истерику россиянина. "На данный момент какой-либо информации по этому поводу из Хохфильцена не поступало", - сообщил ТАСС представитель полиции Штефан Эдер.