Последствия крушения поезда в Анкаре попали на видео

Скоростной поезд столкнулся с локомотивом. Четыре человека погибли, более 40 пострадали

В Турции скоростной поезд, следующий по маршруту Анкара-Конья, столкнулся с маневренным локомотивом, которого не должно было быть на путях.

В результате ЧП с рельсов сошли два вагона, рухнула часть путепровода. На кадрах, которые показал турецкий телеканал Hürriyet, видно, что спасатели работают в груде искореженного металла, вытаскивают пострадавших.

На данный момент известно о четырех погибших и 43 раненых. Российские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших россияне. Прокуратура Анкары начала расследование в связи с крушением поезда.