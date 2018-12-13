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Эксперт: сегодня никто не хочет работать на Трампа

10:41
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Текущую политическую обстановку в США Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Владимиром Васильевым.

Грозит ли Дональду Трампу импичмент? Почему от президента США отказывается "вся королевская рать"? И останется ли американский лидер на второй срок? Эти и другие вопросы обсудили в эфире программы "События. 25-й час". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

"Трампа трясут как грушу. И как груши вокруг него падают все его соратники и приближенные. У него по большому счету и команды не остается", - заявил Фролов.

"Вот на это и идет самый главный расчет. Ситуация, возможно, будет параллельна тому, что было при Никсоне в 1974 году, когда, понимая, что президент тонет, вся королевская рать от него отказалась. Вы знаете, Трамп сейчас все больше и больше оказывается в этой ситуации. Уже считается, что Белый дом - это разновидность Титаника. Что президент вряд ли будет выставлять свою кандидатуру на второй срок. Короче говоря, сегодня никто не хочет работать на Трампа и компрометировать будущее своей политической карьеры", - заверил в ответ Васильев.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН
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