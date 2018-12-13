Тонущий Порошенко готовит прощальный "сюрприз" Москве

Для спасения украинскому президенту нужна еще одна провокация

Президент Украины Петр Порошенко стремительно теряет свои политические очки перед выборами. Для того, чтобы остаться у власти, он намерен любыми способами отменить их, даже если это будет стоить ему человеческих жизней или флота.

"Мне кажется, что ему просто сказали: Мужик, ну сделай хоть что-нибудь. Ну нам нужна какая-то провокация. Создай очередное звено в цепочке под названием русофобская политика, пусть русские выйдут из себя, пусть они ударят, пусть они убьют кого-то, сделай что-то, потопи кого угодно и что угодно в крови", - заявил политический обозреватель-международник Абаз Джума.

В числе возможных вариантов – очередная провокация в отношении России. Если Москва ответит на нее, то "исход может быть любым", утверждает эксперт. Порошенко все равно - будет ли на его руках кровь жителей Донбасса или украинских военных, это даже может быть химатака, пишет "ПолитНавигатор".

Провокацию украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября и последующий ввод в стране военного положения уже связали с желанием Порошенко сорвать президентские выборы на Украине.