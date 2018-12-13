Кокорин отказался отмечать Новый год без икры и шампанского

Футболист пожаловался на условия в СИЗО

Александр Кокорин поделился своими планами на новогоднюю ночь. По словам спортсмена, он не будет праздновать.

"Ложусь рано тут. Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще", - посетовал спортсмен.

При этом Кокорин даже не знает, будет ли у него возможность поздравить родных в Новый год. "В любом случае напишу им заранее", - пообещал спортсмен.

В письме агентству "Москва" Александр поздравил своих поклонников с наступающим праздником и пожелал встретить Новый год в кругу семьи. "Огромное спасибо, очень приятно, что такое количество людей переживает за меня", - написал он.

Напомним, 5 декабря Тверской районный суд продлил на два месяца арест нападающему "Зенита" Александру Кокорину. Футболист пробудет в СИЗО до 8 февраля 2019 года.