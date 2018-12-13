ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кокорин отказался отмечать Новый год без икры и шампанского

09:32
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Футболист пожаловался на условия в СИЗО

Александр Кокорин поделился своими планами на новогоднюю ночь. По словам спортсмена, он не будет праздновать.
Кокорин выйдет из СИЗО инвалидом

"Ложусь рано тут. Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще", - посетовал спортсмен.

При этом Кокорин даже не знает, будет ли  у него возможность поздравить родных в Новый год. "В любом случае напишу им заранее", - пообещал спортсмен.

В письме агентству "Москва" Александр поздравил своих поклонников с наступающим праздником и пожелал встретить Новый год в кругу семьи. "Огромное спасибо, очень приятно, что такое количество людей переживает за меня", - написал он.

Напомним, 5 декабря Тверской районный суд продлил на два месяца арест нападающему "Зенита" Александру Кокорину. Футболист пробудет в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

Читайте также:
Главное сегодня
Александр Кокорин
Александр Кокорин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.