"Девушка наша несчастная" Бутина откажется от невиновности

Бутина на судебных слушаниях в четверг признает себя виновной по некоторым пунктам обвинения

В Вашингтоне в четверг пройдут слушания по делу Марии Бутиной. В зале суда будут присутствовать российские дипломаты. Как ожидается, россиянка признает себя виновной по части обвинений.

Накануне представители посольства посетили Бутину в тюрьме и потребовали изменить условия ее содержания. Девушка находится в одиночной камере по 22 часа в сутки, сообщает "ТВ Центр". По словам дипломатов, изоляция неблагоприятно сказывается на состоянии ее здоровья.

Россиянка была арестована в июле 2018 года. Ей грозит 15 лет заключения. Власти США инкриминируют Марии Бутиной сговор и деятельность в качестве иностранного агента без регистрации. Москва неоднократно заявляла, что все обвинения против Бутиной сфабрикованы, и требует её немедленного освобождения.

Ранее дело Бутиной впервые прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, Российские спецслужбы не знают девушку, о ней слышали только в Совфеде.

"А вот эта девушка наша несчастная, Бутина, сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, я для начала просто опросил руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает", - сказал глава государства.

В последние дни СМИ со ссылкой на источники пишут, что Бутина может пойти на сделку со следствием и частично признать вину, чтобы избежать длительного тюремного срока. Отец россиянки отвергает эту информацию.

По информации CNN, россиянка активно сотрудничает с американскими следователями. Телеканал утверждает, что Бутина назвала имена граждан США и России, с которыми он вступила в сговор.

Заседание по делу Бутиной пройдет 13 декабря в 10:30 по местному времени (18:30 мск).