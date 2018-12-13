ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Малоимущим должникам оставят последние деньги

10:30
  • четверг
  • 13 декабря 2018

После списания долга у заемщика должна остаться сумма не ниже прожиточного минимума

В правительстве предложили оставлять россиянам прожиточный минимум при взыскании долгов. Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития.

Инициатива поможет защитить более двух миллионов человек, которые относятся к категории "малоимущие должники". По действующему законодательству, приставы могут списывать до половины дохода должника, что оставляет заемщика практически без средств к существованию. Средняя зарплата по России в сентябре составляла 41,7 тысячи рублей, в некоторых регионах она не превышала 30 тысяч рублей. Такие данные приводит Росстат.

Эксперты "Известий" утверждают, что если законопроект примут, то банки начнут отказываться от кредитования незащищенных слоев населения – в первую очередь малоимущих.

Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.