Малоимущим должникам оставят последние деньги

После списания долга у заемщика должна остаться сумма не ниже прожиточного минимума

В правительстве предложили оставлять россиянам прожиточный минимум при взыскании долгов. Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития.

Инициатива поможет защитить более двух миллионов человек, которые относятся к категории "малоимущие должники". По действующему законодательству, приставы могут списывать до половины дохода должника, что оставляет заемщика практически без средств к существованию. Средняя зарплата по России в сентябре составляла 41,7 тысячи рублей, в некоторых регионах она не превышала 30 тысяч рублей. Такие данные приводит Росстат.

Эксперты "Известий" утверждают, что если законопроект примут, то банки начнут отказываться от кредитования незащищенных слоев населения – в первую очередь малоимущих.