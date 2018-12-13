Ученые разработали внутрижелудочный датчик для коров

С помощью него фермеры смогут определять качество молока и готовность к осеменению

Российские ученые работают над прибором, который поможет на расстоянии определять здоровье коровы, плотность кормления, готовность к осеменению и качество молока еще до начала дойки.

Для того, чтобы узнать подобную информацию, в желудок коробы поместят небольшую капсулу, которая по беспроводному каналу будет транслировать необходимые данные на компьютер, пишет газета "Известия".

Капсула будет находиться в теле животного всю жизнь, поскольку из-за своих размеров (длина - 10 сантиметров, вес – 200 грамм) выйти из желудка естественным путем не сможет. Кроме того, заряда батареи хватит на пять лет, а корова на ферме живет 2-3 года.

Исходя из данных устройства, фермеры смогут работать над качеством предстоящих удоев. При помощи корректировки корма можно добиться изменения химического состава молока и его жирности.

Благодаря капсуле фермеры не пропустят период размножения, который длится всего несколько часов. В противном случае, корова сможет забеременеть только через месяц, в течение которого она не сможет давать молоко.