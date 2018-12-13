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ФСБ пресекла сбор денег для террористов под видом благотворительности

11:36
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Банда преступников создавали подставные фонды для строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам

Сотрудники ФСБ раскрыли банду преступников, которые занимались финансированием запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

Задержаны семь человек. Они собирали деньги для боевиков под видом благотворительности. Создавали подставные фонды якобы для строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Реквизиты размещали в соцсетях. Полученные средства обналичивали и отправляли террористам.

Таким образом, за два года было переведено порядка 38 миллионов рублей, отмечает "ТВ Центр". По месту жительства фигурантов, а это сразу несколько российских регионов, включая Москву, проведены обыски. Обнаружены многочисленные банковские карты, средства передачи информации, экстремистская литература, а также инструкции к действию. Возбуждено уголовное дело.

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